Kościół włącza się w walkę z koronawirusem. Wierni usłyszą ważny list

Informacja została przekazana do wszystkich diecezji, z prośbą o rozpowszechnienie wśród wiernych. Rzecznik Episkopatu podkreślił, że list ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego należy odczytać w ramach ogłoszeń, podczas Mszy Świętych w najbliższą niedzielę oraz opublikować na stronach internetowych diecezji i parafii.

"Zapewne i my w Polsce doświadczymy pierwszego przypadku zarażenia. Najważniejszy w kontakcie z każdym wirusem jest dostęp do informacji, wiedza, a także spokój i zdrowy rozsądek. Inne koronawirusy od dawna są w Polsce przyczyną infekcji dróg oddechowych. Co niezwykle istotne, ok. 80 proc. infekcji wywołanych koronawirusem z Chin przebiega w sposób łagodny. Objawy są identyczne z objawami grypy" – napisał Szumowski w liście.

"Jeżeli nie byliśmy za granicą w rejonach wysokiego ryzyka, a mamy objawy chorobowe 38 ℃, kaszel lub duszności udajmy się do lekarza pierwszego kontaktu. Jeżeli byliśmy w ciągu ostatnich 14 dni w Północnych Włoszech lub Chinach i mamy gorączkę, czyli minimum 38 ℃i kaszel, powinniśmy jak najszybciej skontaktować się z Sanepidem i udać się do najbliższego szpitalnego oddziału chorób zakaźnych, ale nie środkami transportu publicznego" – wskazuje minister.

Łącznie w okresie od 31 grudnia 2019 r. do 29 lutego 2020 r. odnotowano 85 203 potwierdzone przypadki COVID-19, w tym 2 921 zgonów (3,4 %) (Tab.1). Według stanu na 29 lutego 2020 r. zgłoszono 2 921 zgonów: z Chin (2 835), Hongkongu (2), Iranu (34), Korei Południowej (16), Włoch (21), pokładu międzynarodowego przewoźnika (Japonia) (6), Tajwanu (1), Filipin (1), Japonii (3) i Francji (2).

W Polsce dotąd nie potwierdzono przypadku zakażenia koronawirusem. Rząd zapewnił, że jeśli pojawi się pierwszy przypadek choroby, opinia publiczna zostanie o tym niezwłocznie poinformowana.