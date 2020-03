Kulisy ataku na Ziobrę i jego żonę. Wybranowski zapowiada najnowszy numer "Do Rzeczy"

"Broda" to gangster, który już wcześniej pomawiał policjantów, prokuratorów. Łukasz Zboralski dotarł do akt śledztwa, przeanalizował, jak wygląda wiarygodność "Brody". Które jego zeznania się potwierdziły, a które nie? Kiedy na podstawie jego zeznań udało się skazać przestępców, a kiedy konfabulował, bo było mu to na rękę? O tym w okładkowym tekście w najnowszym "Do Rzeczy".

W nowym wydaniu także świetna analiza autorstwa Rafała Ziemkiewicza. Czy Małgorzata Kidawa-Błońska będzie - jak sama twierdzi - prawdziwym prezydentem, a może prezydentem totalnym?

Oprócz tego ważny wywiad i nieoczywisty wywiad Kamili Baranowskiej z profesorem Antonim Dudkiem. Czy urzędującemu prezydentowi łatwo będzie wygrać kolejne wybory, a może Dudabus rozjedzie przysłowiową "ciężarną zakonnicę"?

To wszystko i wiele więcej już w najnowszym, poniedziałkowym wydaniu "Do Rzeczy".