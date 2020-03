Nie ma to jak lekki dowcip

Celebrytopiosenkarz Rafał Brzozowski prowadził swego czasu w TVP reaktywowany po latach teleturniej „Koło Fortuny”. Szło mu drętwo, więc w nagrodę przeniesiono go do prowadzenia innego teleturnieju „Jaka to melodia” na miejsce Roberta Janowskiego.