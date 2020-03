Dużo polityki na rozdaniu Orłów. Nie zabrakło mocnych momentów

– Mam do was pytanie bez żadnego trybu – zaczął galę Maciej Stuhr, znany z politycznych wstawek podczas swoich występów, szczególnie tych, uderzających w rząd PiS.

– Wiecie, z kogo chciałbym zażartować. Tam za kotarką się boją. Producent się boi, wóz transmisyjny się boi, nawet Maja Komorowska w pierwszym rzędzie się boi. Nawet ja się boję, co powiem. Mam jedną propozycję, przestańmy się bać. Pozwólcie, że zrobię to, o czym marzyłem – dodał i podarł kartkę ze scenariuszem, nawiązując do gestu prezesa olsztyńskiego Sądu Rejonowego Macieja Nawackiego, który podarł propozycje uchwał przekazaną mu przez sędziów.

W wystąpieniu Stuhra pojawiło się również nawiązanie do afery Banasia, a także do wyjaśniania przyczyn katastrofy smoleńskiej. – Teatr Polski działa jak kamienice w Krakowie. Jest na godziny – mówił aktor. – Jesteśmy coraz bliżej prawdy. Prawdy o polskim kinie – parodiował słowa prezesa Jarosława Kaczyńskiego ws. katastrofy smoleńskiej.

W wystąpieniu Mai Komorowskiej i Mai Ostaszewskiej wybrzmiały akcenty obawy o wolność w naszym kraju i apel o odwagę w wyrażaniu poglądów. Z kolei bracia Marek i Tomasz Sekielscy podkreślali konieczność walki z pedofilią w Kościele katolickim i również zaznaczyli, że "autokraci próbują odebrać nam wolność".

Nie tylko polska polityka

Na gali pojawił się Oleg Sencow – pochodzący z Krymu reżyser, który został skazany przez rosyjski sąd na 20 lat kolonii karnej za przypisywane mu przygotowywanie zamachów terrorystycznych na półwyspie.

– Nasza walka, Ukrainy z agresorem, nie zakończyła się na moim wyzwoleniu. Około 100 osób, takich chłopaków jak ja, znajduje się teraz w niewolni rosyjskiej. Cały czas za nich walczymy. Jestem wdzięczny, że naród polski nas w tym wspiera. W walce z naszym wspólnym wrogiem, rosyjskim agresorem. (...) Wszyscy pragniemy żyć w spokoju. Na razie Ukraina robić tego nie może, dopóki na Ukrainie jest Putin – powiedział w mocnym wystąpieniu.

Nagrody

"Boże Ciało" Jana Komasy zostało najlepszym filmem według Polskiej Akademii Filmowej. Podczas ceremonii rozdania Orłów, nominowany do Oscara obraz otrzymał łącznie aż 11 statuetek. W głównych kategoriach aktorskich triumfowali Aleksandra Konieczna oraz Bartosz Bielenia.

Polskie Nagrody Filmowe Orły 2020 zostały przyznane w sumie w 20 kategoriach. Gala wręczenia nagród odbyła się w Teatrze Polskim w Warszawie.

PEŁNA LISTA LAUREATÓW ORŁÓW 2020:

NAJLEPSZY FILM: "Boże Ciało"

NAJLEPSZY FILM EUROPEJSKI: "Faworyta"

NAJLEPSZY FILM DOKUMENTALNY: "Tylko nie mów nikomu" reż. Tomasz Sekielski, Marek Sekielski

NAGRODA PUBLICZNOŚCI: "Boże Ciało"

NAJLEPSZY FILMOWY SERIAL FABULARNY: "Wataha" sezon 3 reż. Kasia Adamik, Olga Chajdas

NAJLEPSZA REŻYSERIA: Jan Komasa "Boże Ciało"

NAJLEPSZY SCENARIUSZ: Mateusz Pacewicz "Boże Ciało"

NAJLEPSZA GŁÓWNA ROLA MĘSKA: Bartosz Bielenia "Boże Ciało"

NAJLEPSZA GŁÓWNA ROLA KOBIECA: Aleksandra Konieczna "Boże Ciało"

NAJLEPSZA DRUGOPLANOWA ROLA MĘSKA: Łukasz Simlat "Boże Ciało", Robert Więckiewicz "Ukryta gra"

NAJLEPSZA DRUGOPLANOWA ROLA KOBIECA: Eliza Rycembel "Boże Ciało"

NAJLEPSZE ZDJĘCIA: Piotr Sobociński jr. "Boże Ciało"

NAJLEPSZA SCENOGRAFIA: Magdalena Dipont, Robert Czesak "Pan T."

NAJLEPSZE KOSTIUMY: Magdalena Biedrzycka "Pan T."

NAJLEPSZA CHARAKTERYZACJA: Dariusz Krysiak "Krew Boga"

NAJLEPSZA MUZYKA: Leszek Możdżer "Ikar. Legenda Mietka Kosza"

NAJLEPSZY DŹWIĘK: Maciej Pawłowski, Robert Czyżewicz "Ikar. Legenda Mietka Kosza"

NAJLEPSZY MONTAŻ: Przemysław Chruścielewski "Boże Ciało"

ODKRYCIE ROKU: Mateusz Pacewicz "Boże Ciało"

