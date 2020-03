"Już dawno przekroczyła tę linię...". Ziobro ostro o Gersdorf

Szef resortu sprawiedliwości podkreślił, że związku z tym, iż I Prezes Sądu Najwyższego jest politykiem, jako polityk może być oceniana. – Odsyłam panią Gersdorf do konstytucji, którą często się zasłania. Ta konstytucja wyraźnie mówi, jakie uprawnienia ma prezes Sądu Najwyższego, co prezes Sądu Najwyższego może czynić, a gdzie jego kompetencje się kończą, gdzie zaczynają się kompetencje Trybunału Konstytucyjnego – dodał.

Zbigniew Ziobro wyraził nadzieję, "ten akt prawny, który tak często przywołuje prezes Gersdorf stanie się dla niej lekturą, która daje do myślenia co do tych wypowiedzi, które wygłaszała”.

Słowa Ziobry to komentarz do pisma procesowego, jakie prof. Małgorzata Gersdorf przesłała do Trybunału Konstytucyjnego. "W imieniu Sądu Najwyższego oświadczam, że Trybunał Konstytucyjny w obecnym składzie utracił możliwość rzetelnego wykonywania funkcji powierzonych mu przez ustrojodawcę" – napisała I Prezes Sądu Najwyższego, informując, że Sąd Najwyższy nie weźmie udziału w dzisiejszej rozprawie ws. sporu kompetencyjnego z Prezydentem i Sejmem.

Prezes Sądu Najwyższego stwierdziła, że skład Trybunału Konstytucyjnego wyznaczony do orzekania w tej sprawie jest sprzeczny z przepisami prawa. Chodzi o trzech sędziów, nazywanych przez nią sędziami-dublerami. Małgorzata Gersdorf wyraziła również zastrzeżenia do obecności w TK Krystyny Pawłowicz i Stanisława Piotrowicza, ponieważ oboje w chwili wyboru mieli już ukończony 65. rok życia i w jej ocenie nie spełniali wymogu prawnego.