Borusewicz pozwie Kurskiego? "Zastanawiam się nad tym"

W lutym w Senacie odbyło się posiedzenie senackiej Komisji Kultury i Środków Przekazu. Dyskusja dotyczyła niemal dwóch miliardów złotych rekompensaty, którą mają otrzymać media publiczne na mocy noweli ustawy. Prezes TVP odpowiadał na pytania senatorów o zadania, jakie realizuje telewizja. Kurski wskazał, że roczny budżet Telewizyjnej Agencji Informacyjnej wynosi 140 milionów złotych. Pod TAI podlegają m.in. kanały informacyjne TVP i TVP Info.

Podczas posiedzenia doszło do ostrej wymiany zdań między wicemarszałkiem Bogdanem Borusewiczem a Jacekiem Kurskim. Teraz, wracając do tego tematu, Borusewicz stwierdza: – W mediach publicznych nawet działaczy opozycji antykomunistycznej nazywa się nową Targowicą! Przekraczane są wszelkie granice. Jacka Kurskiego znam od wielu lat i wiem, że standardami się nie przejmuje. Pieniądze, które PiS chce przyznać TVP, miały być zapłatą za propagandę wyborczą. Za te środki dziennikarze telewizji – świadomi kłamcy, otrzymują podwyżki.

Na pytanie dziennikarza portalu Interia, czy wicemarszałek Senatu nie rozważa pozwu, polityk odparł: – Oczywiście, trzeba ich pozywać. Niektórzy machają na to ręką, ale tak nie można. Sam jestem w sporze prawnym z nimi, sądzimy się na drodze cywilnej. Jednak prezesa spółki trudno pozwać. Chociaż zastanawiam się także nad tym.

– Telewizja mogłaby być i partyjna, byle była rzetelna. Jeżeli komentarz jest informacją, to ciężko mówić o uczciwym dziennikarstwie. W TVP widać symbiozę z partią. PiS coś zaczyna, telewizja kontynuuje. I odwrotnie. Oglądam telewizję rosyjską, bo ona mi daje wgląd w to, co zamierza władza rosyjska. To bardzo wyraźne. Podobnie to wygląda w Polsce – dodał Bogdan Borusewicz.