Poseł PiS: Czas na emeryturę dla pani prezes Gersdorf

W związku z tym, że, zdaniem Małgorzaty Gersdorf, Trybunał Konstytucyjny jest nieuprawniony do orzekania, Sąd Najwyższy nie wziął udziału we wtorkowej rozprawie ws. sporu kompetencyjnego z Prezydentem i Sejmem. Pismo od prezes SN trafiło do TK tuż przed rozprawą. Prezes Sądu Najwyższego twierdzi, ze skład Trybunału Konstytucyjnego wyznaczony do orzekania w tej sprawie jest sprzeczny z przepisami prawa. Chodzi o trzech sędziów, nazywanych przez nią sędziami-dublerami.

Małgorzata Gersdorf ma również zastrzeżenia do obecności w TK Krystyny Pawłowicz i Stanisława Piotrowicza, ponieważ oboje w chwili wyboru mieli już ukończony 65. rok życia i w jej ocenie nie spełniali wymogu prawnego. Prezes SN nie uznaje także Julii Przyłębskiej na stanowisko przewodniczącej Trybunału.

Zdaniem posła PiS Przemysława Czarnka, działanie I prezes jest nieuzasadnione. – Zgodnie z prawem to TK stwierdza, czy wniosek jest zgodny z prawem i wszczyna postępowanie ws. rozstrzygnięcia sporu kompetencyjnego. I Prezes SN uprawia publicystykę w pismach procesowych i tak naprawdę gardzi organami konstytucyjnymi Rzeczypospolitej Polskiej. Czas na emeryturę dla pani prezes – stwierdził polityk w programie "Gość Wiadomości" na antenie TVP Info.

Przeciwne stanowisko zaprezentował polityk Koalicji Obywatelskiej. – Opozycja apeluje do pani Przyłębskiej o przestrzeganie zasad. To, co powiedział jeden z członków TK, że sprawy są rozstrzygane politycznie, jednoznacznie wskazuje, że TK nie powinien się zajmować tą sprawą. Nie ma sporu kompetencyjnego – powiedział Piotr Borys.