Polacy na Islandii? "Stanowią  6 proc. wszystkich mieszkańców"

Prezydent Islandii Guðni Th. Jóhannesson przyjechał do Polski na zaproszenie polskiego prezydenta, z którym spotkał się wczoraj.

W ramach wizyty, wczoraj podpisano w obecności prezydentów deklarację dotyczącą nauczania języka polskiego w Islandii. Polacy stanowią bowiem najliczniejszą mniejszość narodową na wyspie – o czym mówił dzisiaj prezydent Jóhannesson.

Po wykładzie na temat wykorzystywania historii we współczesnych działaniach państwach, polityk odpowiedział na kilka pytań, w tym o mniejszość Polską na Islandii.

– Opieramy się na pracownikach z zagranicy, ludzie przyjeżdżają na Islandię, aby tama pracować i żyć, a Polacy są obecnie największą grupą mieszkańców obcego pochodzenia. Na Islandii mieszka 20 tys. Polaków – to może nie wydawać się dużo, ale to stanowią 6 proc. wszystkich mieszkańców – tłumaczył Jóhannesson.

– Polacy na Islandii w pewnym sensie tworzą odrębne wspólnoty, oglądają polską telewizję, chodzą do polskich sklepów – i to jest w porządku. Ale nam zależy też na angażowaniu ich w życie społeczeństwa i mamy tutaj pewne sukcesy – podkreślił dalej prezydent Islandii, nawiązując do rozwoju programu nauczania języka polskiego.