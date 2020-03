Epidemiolog ostrzega ws. koronawirusa. "Trzeba zebrać wywiad epidemiologiczny"

"Solidarność" i ZPP rezygnują z udziału w Radzie Dialogu Społecznego

NSZZ "Solidarność" oraz Związek Przedsiębiorców i Pracodawców rezygnują z udziału w Radzie Dialogu Społecznego do czasu, gdy jej szefem będzie Andrzej Malinowski. To efekt publikacji "Do Rzeczy".