"Skandal goni skandal". Niemiecki dziennik ostro o kampanii Andrzeja Dudy

Autor analizy w niemieckim dzienniku, Florian Hassel, bardzo krytycznie ocenia kampanię Andrzeja Dudy i pisze o rzekomych "wpadkach". Według dziennikarza urzędującemu prezydentowi Polski wciąż towarzyszą skandale.

Hassel zauważa, że temat koronawirusa stał się jednym z głównych motywów kampanii przed wyborami prezydenckimi. W jego ocenie, zwołanie posiedzenia Sejmu przez Andrzeja Dudę i uchwalenie specustawy "jest nagłą aktywnością prezydenta, która ma mało wspólnego z koronawirusem". Hassel stwierdza, że wirus "stworzył scenę dla prezydenta".

"Skandal goni skandal"

Dziennik zauważa, że Andrzej Duda ma duże szanse na ponowne zwycięstwo, ale opozycja powinna "połączyć siły w drugiej turze". Jak przekonuje Hassel, do szczytu ws. koronawirusa Dudę i jego partię prześladował jeden skandal po drugim". "Nagłówki zdominował środkowy palec, pokazany opozycji w parlamencie przez posłankę PiS Joannę Lichocką, blisko związaną z szefem partii Jarosławem Kaczyńskim. Ten obraz zelektryzował wielu Polaków. Dla nich był symbolem aroganckiego stylu PiS i kilku pozostających bez konsekwencji skandali partyjnych" - uważa niemiecki publicysta.

Według Hassela, sam Andrzej Duda także "popełnił gafę". Jako przykład dziennikarz przytacza tu słowa szefowej kampanii Jolanty Turczynowicz-Kieryłło, która mówiła w mediach o granicach wolności słowa i odpowiedzialności za słowo". Opozycja zaatakowała prawniczkę i zarzuciła jej chęć wprowadzenia cenzury. Kolejnym przykładem, jakiego używa Hassel dla potwierdzenia swojej tezy jest to, że mecenas Turczynowicz-Kieryłło ugryzła w rękę mężczyznę, który przyłapał ją na łamaniu ciszy wyborczej. Dziennikarz "SZ" nie wspomina o tym, że według dokumentacji policji, Turczynowicz-Kieryłło broniła się przed fizycznym atakiem ze strony tego mężczyzny. Dalej Hassel wspomina też o publikacji "Gazety Wyborczej", która zarzuciła żonie ministra Zbigniewa Ziobry Patrycji Koteckiej kontakty z mafią (przypomnijmy, że "GW" napisała ów artykuł powołując się na relacje gangstera, który sam wielokrotnie konfabulował i ma na koncie wyroki skazujące). To, zdaniem Hassela, to wpadki, które towarzyszą Andrzejowi Dudzie.