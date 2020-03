Na froncie walki z wirusem

"Przyjechałem tu, aby porozmawiać z Państwem o Polsce"

Dla mnie najważniejszym celem jest doprowadzenie do tego, by poziom życia Polaków był taki jak w Europie Zachodniej, by ludzie młodzi nie wyjeżdżali z kraju – tłumaczył prezydent Andrzej Duda podczas spotkania z mieszkańcami Pruszkowa.