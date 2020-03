Szczere wyznanie prezydenta. "Moja koleżanka zachorowała na chorobę onkologiczną"

"Śp. Lepper by się wstydził...". Ziemkiewicz o najnowszej taktyce opozycji

"Głupszej demagogii niż o tej "propagandzie" i onkologii to chyba jeszcze nie było, a przyznacie, że było już niejedno. Tak żałosnego populizmu nawet śp Lepper by się wstydził" – uważa publicysta "Do Rzeczy" Rafał Ziemkiewicz.