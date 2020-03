"Jego stan jest ciężki i niestety się pogarsza". Niepokojące wieści o pacjencie z koronawirusem

Ministerstwo zdrowia przekazało wczoraj wieczorem informację o potwierdzeniu trzech kolejnych przypadków koronawirusa. Wirusa wykryto u kobiety z województwa śląskiego i mężczyzn z dolnośląskiego oraz mazowieckiego. Osoby te przebywają w szpitalach w Raciborzu, Wrocławiu i Warszawie.

"Pacjentka to osoba w sile wieku, która była na kwarantannie i trafiła z niej prosto do szpitala. Pacjent z Wrocławia to osoba starsza, po kontakcie z osobą bliską, która jest obecnie na hospitalizacji za granicą" – podano. Z kolei pacjent z Warszawy jest osobą młodą, która wróciła w ostatnim czasie z Włoch.

Najbardziej niepokojące informacje dotyczą pacjenta z Wrocławia. To 73-letni mężczyzna, który miał zachorować po kontakcie z rodziną, która wróciła z USA. Jak poinformowała rzeczniczka wrocławskiego szpitala Urszula Małecka, jego stan jest ciężki i "niestety się pogarsza". "Pacjent jest osobą schorowaną, to ważna informacja" – dodała.

Mężczyzna przebywa w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu od piątku. – Był w poważnym stanie. Służby objęły kwarantanną najbliższą rodzinę pacjenta, on leży u nas w izolatce, lekarze cały czas czuwają – przekazała Małecka.