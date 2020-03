"To był dla Kaczyńskiego szok". Kukiz: Jego mina, gdy usłyszał to ode mnie była bezcenna, bo runął cały jego plan

W ostatnim czasie lider Kukiz'15 zapowiedział powołanie do życia partii politycznej. Czy to policzek dla PSL? Na to pytanie Paweł Kukiz odpowiedział w rozmowie z tygodnikiem "Wprost". – W polityce nie ma policzków – odparł. – Wyraźnie mówię, że popieram Władysława Kosiniaka-Kamysza jako kandydata na prezydenta. Popieram go z prostej przyczyny – niesie wszystkie moje postulaty z 2015 r. – wyjaśnił.

Poseł Koalicji Polskiej podkreślił, że politycy PSL muszą zrozumieć to, co już zrozumiał lider tego ugrupowania, że "jedynie w nowej formule, w skład której wchodziłoby i PSL, i Kukiz’15, i wiele innych różnych środowisk, jesteśmy w stanie w kolejnych wyborach uzyskać taki wynik, że nikt nie będzie mógł bez nas rządzić". Paweł Kukiz zastrzegł jednak, że współpraca taka jest możliwa pod warunkiem samooczyszczenia PSL.

– Kukiz’15 oznacza śmierć dla jednych i drugich. Ludowcy nie przekroczą samodzielnie progu. To nie koniczyna ożyła, to szeroka formuła koalicji ochroniła ją przed zadeptaniem – ocenił polityk. – Zarówno dla mnie, jak i dla nich koalicja była tratwą, na której się uratowaliśmy. I pokrzyżowaliśmy plan prezesa Kaczyńskiego, który był obliczony na to, by za jednym zamachem zmieść i nas, i PSL – dodał.

Rozmówca tygodnika "Wprost" przyznał, że był już przygotowany na start z list PiS. Z relacji Kukiza wynika, że zapytał Jarosława Kaczyńskiego o to, co z mieszaną ordynacją wyborczą. "Żadnych warunków" – miał usłyszeć od prezesa PiS. – No to jak żadnych warunków, to odpowiedziałem mu, że została mi jedna opcja: PSL. To był dla Jarosława Kaczyńskiego szok. A mina, gdy ten komunikat ode mnie usłyszał, była bezcenna, bo runął cały jego plan – dodał.