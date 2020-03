Rodzina chce być razem

Razem jest ich piętnaścioro. Jedenaścioro rodzeństwa to kilkuletnie maluchy i młodzież, która jeszcze nie skończyła 18 lat. Zgodnie z decyzją sądu w Piotrkowie Trybunalskim jedenastka rodzeństwa z Wierzbicy w woj. łódzkim miała z końcem lutego trafić do placówki opiekuńczej. – Od 30 grudnia trwa u mnie katastrofa. To wtedy sąd w Piotrkowie zdecydował o zabraniu mi dzieci – żaliła się dziennikarzom pani Magdalena, matka rodzeństwa z Wierzbicy, która nie widząc innego wyjścia, swoją sytuacją zainteresowała media.