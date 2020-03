"Bezpieczny dystans" to za mało. "Rz": Wirus pokonuje nawet 5 metrów i unosi się 30 minut

"Koronawirus SARS-CoV-2 wywołujący chorobę Covid-19 może unosić się w powietrzu przez 30 minut i pokonywać 4-5 metrów - czyli więcej niż wynosi "bezpieczny dystans" o którego zachowanie dotychczas apelowano (ok. 1,5-metra) - wynika z badań przeprowadzonych przez chińskich epidemiologów" – czytamy w "Rzeczpospolitej".

Ponadto, według ustaleń badaczy, wirus może przetrwać nawet kilka dni na powierzchni, więc dotknięcie rzeczy, na którą wcześniej przeniosła się ślina osoby zarażonej może wywołać chorobę.

"Przy temperaturze ok. 37 stopni Celsjusza wirus ma być w stanie przetrwać ok. 2-3 dni na szkle, włóknie, metalu, plastiku lub papierze" – pisze "Rz". Nawet do pięciu dni utrzymuje się w odchodach i płynach ustrojowych poza organizmem człowieka.