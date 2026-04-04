Trumptadracja

Iran po prostu wygrywa wojnę z potężna Ameryką, tak, jak wygrał swego czasu Wietnam, a całkiem niedawno Afganistan. I nie jest w stanie tego zmienić tromtadracja prezydenta Trumpa, miotającego się od „zmiażdżyliśmy ich doszczętnie, wygraliśmy, już po ajatollachach” przez „jeżeli zaraz nie przestaną się nam stawiać, to uderzymy z taką siłą, jakiej świat nigdy nie widział i zmiażdżymy ich doszczętnie”, po „a właściwie to nie mamy żadnych interesów w cieśninie Ormuz, niech ją odblokowują ci, którzy mają”.

Szczególnie ta ostatnia wypowiedź – z Wielkiego Czwartku – powala. Oczywiście, USA nie importują znaczącej ilości węglowodorów z Zatoki Perskiej, mają własne. Przez cieśninę Ormuz płyną głównie ładunki do krajów azjatyckich. Także tych sprzymierzonych z USA. Kraje Zatoki Perskiej także były dotąd sprzymierzone z USA. Jedni i drudzy sojusznicy zostają nagle zostawieni z przysłowiową ręką w nocniku. Niech się o porządek w cieśninie Ormuz zatroszczą ci, którym najbardziej na tym zależy. Czyli – Chiny? Si Dżinping odpowiada: w porządku, potrzymaj mi tsingtao.