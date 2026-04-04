Gwardia Rewolucyjna Iranu: To czarny dzień dla USA i Izraela

W piątek rano (3 kwietnia) Iran zestrzelił amerykański myśliwiec F-15E. Obydwaj członkowie załogi katapultowali się. Amerykanie uratowali jednego z nich. Los drugiego pozostaje nieznany.

W piątek wieczorem czasu polskiego media podały informację o kolejnym rozbitym samolocie sił USA, szturmowym A-10 Warthog. Władze w Teheranie twierdzą, że maszyna została zestrzelona i rozbiła się w Kuwejcie.

Według Reutersa, irańskie siły trafiły także śmigłowiec wielozadaniowy Black Hawk, ale udało mu się opuścić przestrzeń powietrzną Iranu. Maszyna miała brać udział w poszukiwaniach zaginionego pilota F-15.

Wojna w Iranie. "Czarny dzień dla USA i Izraela"

Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC), zwany także Gwardią Rewolucyjną, poinformował w oświadczeniu wydanym w piątek o "szeroko zakrojonej akcji, podczas której jego siły obrony powietrznej przechwyciły wiele wrogich celów w wielu regionach".

IRGC twierdzi, że strącił jeden myśliwiec i pięć innych statków powietrznych, co oznacza "czarny dzień dla sił powietrznych USA i Izraela na irańskim niebie".

Według oświadczenia, siły Strażników Rewolucji z powodzeniem przechwyciły i zniszczyły dwa pociski manewrujące nad miastami Chomejn i Zandżan, dwa drony szturmowe MQ-9 nad Isfahanem oraz jednego drona Hermes nad Buszehrem.

Przechwycenia dokonano podobno przy użyciu zaawansowanych systemów obrony powietrznej działających w ramach zintegrowanej irańskiej sieci obrony powietrznej – podała powiązana z IRGC agencja Tasnim.

Amerykanie w ciągu jednego dnia stracili dwa samoloty

Prezydent USA Donald Trump pytany o strąconego myśliwca stwierdził, że to nie wpłynie na negocjacje z Iranem. – To jest wojna – dodał.

Reuters zwraca uwagę, że Amerykanie stracili kolejny samolot wojskowy, choć Trump i sekretarz obrony Pete Hegseth zapewniają, że siły USA mają pełną kontrolę nad przestrzenią powietrzną Iranu.

Według amerykańskiego wywiadu, mimo trwających od ponad miesiąca bombardowań około połowa irańskich wyrzutni rakiet balistycznych pozostała nienaruszona.