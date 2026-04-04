"Nie chcą wpisać do ustawy". Bosak uderza w rząd ws. języka lekarzy

Jak poinformował w tym tygodniu portal Rynek Zdrowia, ukraińscy medycy masowo wygrywają w polskich sądach sprawy dotyczące dopuszczenia do zawodu w uproszczonym trybie. Sądy uznają decyzje ministra zdrowia za wystarczające, odrzucając argumenty samorządu lekarskiego, który uzależniał przyznanie warunkowego prawa wykonywania zawodu od znajomości języka polskiego. Zaskarżonych zostało ponad 300 uchwał.
Bosak: Nie chcą wymogu znajomości języka wpisać do ustawy
Do sprawy odniósł się na platformie X lider Konfederacji w województwie lubuskim Krystian Pacholik. "Specjaliści od lat biją na alarm: brak dostatecznej znajomości polskiego to nie drobnostka, tylko realne zagrożenie dla zdrowia i życia pacjentów" – podkreślił. Jak zaznaczył, "to nie jest ‘dyskryminacja’ czy uprzedzenia, tylko podstawowa odpowiedzialność za ludzkie zdrowie". Pacholik odniósł się też do orzeczeń sądów: "Ponad 300 uchylonych uchwał Naczelnej Rady Lekarskiej, bo przepisy nie pozwalają weryfikować języka. Serio?" – napisał, dodając pytanie o to, czy sądy działają w interesie polskich pacjentów.
Wpis Pacholika podał dalej wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak. "Zadajcie sobie pytanie jak to jest, że rząd PiS otworzył rynek zdrowotny na lekarzy którzy nawet nie dogadają się z pacjentem po polsku, a rząd KOPSLewu, mimo sprzeciwu samorządu lekarzy, uparcie to utrzymuje?" – napisał. Polityk dodał: "Oni wszyscy wyraźnie NIE CHCĄ wymogu znajomości języka wpisać do ustawy. Kto nami rządzi?".
Chodzi o przepisy dopuszczające Ukraińskich lekarzy do pracy bez nostryfikacji dyplomu
Wpisy polityków pojawiły się w kontekście powracającego problemy wokół dopuszczania do pracy lekarzy spoza Unii Europejskiej, w tym z Ukrainy, przywołanego w tekście portalu Rynek Zdrowia. Chodzi o przepisy wprowadzone w czasie pandemii COVID-19, a następnie utrzymane po wybuchu wojny, które pozwalały na uzyskanie tzw. warunkowego prawa wykonywania zawodu. Procedura ta umożliwiała podjęcie pracy bez nostryfikacji dyplomu, zdawania Lekarskiego Egzaminu Końcowego czy odbycia stażu podyplomowego – na podstawie decyzji ministra zdrowia.
Samorząd lekarski wielokrotnie wskazywał, że brak formalnej możliwości sprawdzenia znajomości języka polskiego może mieć znaczenie dla bezpieczeństwa pacjentów. Z tego powodu część wniosków była odrzucana lub pozostawiana bez rozpoznania. Sprawy trafiały jednak do sądów administracyjnych. Z analizy wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wynika, że sądy uchylały decyzje samorządu lekarskiego lub zobowiązywały go do ponownego rozpatrzenia spraw.
Obecnie nie ma już możliwości składania nowych wniosków w tym trybie. Wcześniej wydane zgody pozostają ważne przez pięć lat, nie dłużej niż do 24 października 2029 roku.
Czytaj też:
