W Warszawie zaczyna brakować paliwa? Obajtek pokazał zdjęcie

W Wielką Sobotę (4 kwietnia) Obajtek opublikował w serwisie X zdjęcie dystrybutora z jednej ze stołecznych stacji paliw, na którym widnieje kartka z informacją: "Przepraszamy. Chwilowy brak paliwa EFECTA 95".

"Dziś w Warszawie. A według biura prasowego Orlenu wszędzie paliwo jest" – skomentował były szef koncernu, obecnie eurodeputowany PiS.

Pod wpisem pojawiło się sporo komentarzy. Krytycy zarzucają Obajtkowi, że ostatni raz paliwa w Polsce zabrakło w sierpniu i wrześniu 2023 r., czyli pod koniec rządów PiS, kiedy to on stał na czele Orlenu. Niektórzy internauci sugerują nawet, że zdjęcie pochodzi z tamtego okresu.

Ceny paliw na Wielkanoc. Obowiązują do wtorku włącznie

W okresie świątecznym ceny maksymalne paliw wyniosą: benzyna 95 – 6,21 zł, benzyna 98 – 6,82 zł, a olej napędowy – 7,87 zł. Stawki zostały ogłoszone w Wielki Piątek (3 kwietnia) i będą obowiązywać od soboty do wtorku włącznie (4-7 kwietnia). Sprzedaż powyżej ustalonej ceny zagrożona jest karą do 1 mln zł.

Maksymalne ceny paliw wyznacza minister energii. Pozwalają na to przepisy, które uchwalono w związku z gwałtowną podwyżką cen ropy naftowej, wywołaną blokadą Cieśniny Ormuz w Zatoce Perskiej, gdzie trwa wojna USA i Izraela z Iranem.

W ramach przyjętego pod koniec zeszłego miesiąca pakietu CPN (Ceny Paliwa Niżej) podatek VAT od paliw został obniżony z 23 proc. do 8 proc., a podatek akcyzowy – do minimum przewidzianego przepisami Unii Europejskiej (o 29 gr na benzynę i o 28 gr na olej napędowy).

Iran blokuje Cieśninę Ormuz. Pakiet CPN ma ulżyć kierowcom

Przepisy w ekspresowym tempie przegłosował Sejm i Senat, a następnie zostały podpisane przez prezydenta Karola Nawrockiego. Według premiera Donalda Tuska, pakiet CPN obniży ceny paliw na stacjach o ok. 1,2 zł na litrze, a kierowcy zaoszczędzą ok. 60 zł przy tankowaniu 50-litrowego baku.

Wcześniej Orlen ogłosił, że od czwartku (12 marca) wprowadza promocję na benzynę i olej napędowy oraz obniża z 25 groszy "niemal do zera" marżę na diesla.

