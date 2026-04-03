Tyle zapłacimy za paliwo w Wielką Sobotę i w Wielkanoc. Drastyczna podwyżka ceny ON

Minister energii zdecydował, że litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,21 zł, benzyny 98 – 6,82 zł, zaś oleju napędowego – 7,87 zł. Ceny obowiązują w sobotę, w święta wielkanocne oraz we wtorek.

Maksymalna cena paliw

Od wtorku wprowadzony został mechanizm wyliczania maksymalnej ceny paliw, jaka ma obowiązywać na stacjach. Nowelizacja ustawy przewiduje, że w okresie obowiązywania obniżonych stawek VAT podmioty dokonujące sprzedaży paliwa będą zobowiązane do stosowania ceny sprzedaży nie wyższej niż cena maksymalna, która jest ustalana według formuły obejmującej średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT.

Minister energii będzie codziennie publikował obwieszczenie w sprawie maksymalnych cen paliw.

Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej będzie zagrożona karą do 1 mln zł, a kontrole prowadzić będzie Krajowa Administracja Skarbowa.

VAT i akcyza na paliwo obniżone

Od poniedziałku obowiązuje natomiast rozporządzenie ministra finansów i gospodarki dotyczące obniżki akcyzy na paliwa. Do 15 kwietnia obniżona akcyza w przypadku benzyn wynosi 1239 zł za 1000 litrów, w przypadku olejów napędowych – 880 zł za 1000 litrów, zaś w przypadku biokomponentów stanowiących samoistne paliwa – 880 zł za 1000 litrów.

W sobotę wieczorem opublikowano rozporządzenie ministra finansów i gospodarki dotyczące obniżenia stawek podatku od towarów i usług. Obniżony do 8 proc. VAT ma obowiązywać od 31 marca do 30 kwietnia.

