Do kiedy obowiązywać będą niższe ceny paliw? Są nowe informacje

W Radiowej Jedynce minister energii Miłosz Motyka, został zapytany do kiedy będzie działać pakiet „CPN”. Odpowiedział, że „do wtedy, gdy będzie potrzeba”. Podkreślił, że decyzje będą podejmowane na bieżąco na poziomie rządowym.

Miłosz Motyka dopytywany, co się stanie w sytuacji, kiedy cena ropy na rynkach światowych nadal będzie rosła i utrzymywała się na wysokim poziomie przez dłuższy czas, odpowiedział, że będzie wówczas „zwolennikiem utrzymania takiego pakietu”.

Maksymalna cena paliw

Od wtorku wprowadzony został mechanizm wyliczania maksymalnej ceny paliw, jaka ma obowiązywać na stacjach. Nowelizacja ustawy przewiduje, że w okresie obowiązywania obniżonych stawek VAT podmioty dokonujące sprzedaży paliwa będą zobowiązane do stosowania ceny sprzedaży nie wyższej niż cena maksymalna, która jest ustalana według formuły obejmującej średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT.

Minister energii będzie codziennie publikował obwieszczenie w sprawie maksymalnych cen paliw.

Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej będzie zagrożona karą do 1 mln zł, a kontrole prowadzić będzie Krajowa Administracja Skarbowa.

Obniżone VAT i akcyza na paliwa

Od poniedziałku obowiązuje natomiast rozporządzenie ministra finansów i gospodarki dotyczące obniżki akcyzy na paliwa. Do 15 kwietnia obniżona akcyza w przypadku benzyn wynosi 1239 zł za 1000 litrów, w przypadku olejów napędowych – 880 zł za 1000 litrów, zaś w przypadku biokomponentów stanowiących samoistne paliwa – 880 zł za 1000 litrów.

W sobotę wieczorem opublikowano rozporządzenie ministra finansów i gospodarki dotyczące obniżenia stawek podatku od towarów i usług. Obniżony do 8 proc. VAT ma obowiązywać od 31 marca do 30 kwietnia.

