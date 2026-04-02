Rząd zdecydował ws. paliw. Co myślą Polacy?

Według zaprezentowanych danych, 68,9 proc. badanych oceniło decyzję rządu pozytywnie. To zdecydowanie największa grupa respondentów, co wskazuje na wyraźne społeczne poparcie dla takiego rozwiązania.

Sondażu Onetu wynika, że przeciwnego zdania jest 11,1 proc. ankietowanych, którzy oceniają decyzję rządu negatywnie. Ponadto 20 proc. respondentów zadeklarowało, że trudno im jednoznacznie ocenić tę sprawę.

Sondaż przeprowadziła pracownia SW Research w dniu 1 kwietnia 2026 r. metodą wywiadów on-line (CAWI — Computer-Assisted Web Interview) w panelu internetowym SW Panel. W ramach badania przeprowadzono 800 ankiet z ogólnopolską próbą dorosłych.

Maksymalne ceny paliw

Od wtorku wprowadzony został mechanizm wyliczania maksymalnej ceny paliw, jaka ma obowiązywać na stacjach. Nowelizacja ustawy przewiduje, że w okresie obowiązywania obniżonych stawek VAT podmioty dokonujące sprzedaży paliwa będą zobowiązane do stosowania ceny sprzedaży nie wyższej niż cena maksymalna, która jest ustalana według formuły obejmującej średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT.

Minister energii będzie codziennie publikował obwieszczenie w sprawie maksymalnych cen paliw.

Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej będzie zagrożona karą do 1 mln zł, a kontrole prowadzić będzie Krajowa Administracja Skarbowa.

Obniżona akcyza i VAT na paliwo

Od poniedziałku obowiązuje natomiast rozporządzenie ministra finansów i gospodarki dotyczące obniżki akcyzy na paliwa. Do 15 kwietnia obniżona akcyza w przypadku benzyn wynosi 1239 zł za 1000 litrów, w przypadku olejów napędowych – 880 zł za 1000 litrów, zaś w przypadku biokomponentów stanowiących samoistne paliwa – 880 zł za 1000 litrów.

W sobotę wieczorem opublikowano rozporządzenie ministra finansów i gospodarki dotyczące obniżenia stawek podatku od towarów i usług. Obniżony do 8 proc. VAT ma obowiązywać od 31 marca do 30 kwietnia.

