Regulowane ceny paliw w Polsce. Przedsiębiorcy i rolnicy tracą na obniżce VAT

Zgodnie z najnowszymi danymi, ceny detaliczne paliw uległy niewielkim zmianom. W czwartek (2 marca) litr benzyny 95 nie może kosztować więcej niż 6,23 zł, benzyny 98 – 6,84 zł, a oleju napędowego – 7,65 zł.

W środę litr benzyny 95 kosztował maksymalnie 6,21 zł (czyli o 2 gr mniej niż w czwartek), benzyny 98 – 6,81 zł (o 3 gr mniej), a oleju napędowego – 7,66 zł (o 1 gr więcej).

We wtorek, czyli pierwszego dnia wprowadzenia maksymalnych cen, sytuacja wyglądała następująco: benzyna 95 kosztowała 6,16 zł, benzyna 98 – 6,76 zł, a olej napędowy – 7,60 zł.

W ramach przyjętego pod koniec marca pakietu CPN (Ceny Paliwa Niżej) podatek VAT od paliw został obniżony z 23 proc. do 8 proc., a podatek akcyzowy – do minimum przewidzianego przepisami Unii Europejskiej (o 29 gr na benzynę i o 28 gr na olej napędowy).

Paliwo tanieje, ale przedsiębiorcy i rolnicy tracą na obniżce VAT

Z obniżek korzystają głównie kierowcy indywidualni. W gorszej sytuacji znajdują się firmy oraz rolnicy będący płatnikami VAT. W ich przypadku niższa stawka podatku oznacza jednocześnie mniejszy zwrot, co w praktyce ogranicza lub niweluje realne oszczędności.

Przedstawiciele branży transportowej wskazują, że sektor już wcześniej znajdował się w trudnej sytuacji, a obecne zmiany mogą pogłębić kryzys. Podobne obawy zgłaszają rolnicy, którzy ostrzegają przed możliwymi protestami jeszcze przed żniwami 2026 r.

– W styczniu, kiedy rolnicy przychodzili do mnie do biura, a w Zakładzie Podlaskim olej napędowy był po 5,50 zł, to wiele razy zadawałem pytanie, czy już mają zapas paliwa na lato. Odpowiadali, że poczekają, aż spadnie poniżej 5 zł – powiedział w rozmowie z TV Trwam Marek Sawicki, poseł PSL.

Regulowane ceny nie obejmują gazu LPG

Rządowa obniżka nie objęła też gazu LPG, który jest bardzo popularny wśród kierowców w Polsce. Zdaniem ministra energii Miłosza Motyki, po zakończeniu konfliktu USA i Izraela z Iranem cena LPG spadnie szybciej niż ceny benzyny i diesla.

Ceny paliw wystrzeliły po tym, jak Iran w odwecie za amerykańsko-izraelskie ataki zablokował Cieśninę Ormuz, przez którą przechodzi ok. 20 proc. światowego handlu ropą naftową.

Z ostatnich wypowiedzi prezydenta USA Donalda Trumpa wynika, że USA mogą zakończyć wojnę nie otwierając ponownie Cieśniny Ormuz i bez oficjalnego porozumienia z Iranem.

