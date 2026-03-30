Oto maksymalne ceny na paliwo na polskich stacjach. Minister podjął decyzję

Jak przekazała Polska Agencja Prasowa, od wtorku benzyna 95 ma kosztować nie więcej niż 6,16 zł za litr, benzyna 98 – 6,76 zł, a olej napędowy – 7,60 zł. Sprzedaż paliw powyżej tych cen zagrożona jest wielomilionowymi karami. Nowe limity to element rządowego pakietu "Ceny Paliwa Niżej", obejmującego także obniżkę VAT i akcyzy.

Co ważne, cena maksymalna na paliwa będzie ustalana co dziennie. Oznacza to, że każdego minister energii będzie podawał nowe stawki maksymalne za litr benzyny i oleju napędowego.

Rząd obniża VAT i akcyzę na paliwa

W sobotę zostały opublikowane ustawy, które obniżają VAT na paliwa z 23 proc. do 8 proc. i akcyzę – o 29 gr na benzynie i 28 gr na oleju napędowym. Wprowadzona zostanie także cena maksymalna.

Według rządu, pakiet CPN (Ceny Paliwa Niżej) ma obniżyć ceny paliw na stacjach o ok. 1,2 zł na litrze. Zgodnie z przepisami, minister energii będzie codziennie publikował maksymalne stawki. Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej będzie zagrożona karą do 1 mln zł. Kontrole prowadzić będzie Krajowa Administracja Skarbowa. Minister energii wskazywał, że dostawcom, którzy sprzedawaliby paliwo w cenie wyżej niż maksymalna, grożą sankcje. Natomiast stacje mogą też stosować ceny niższe niż te wyznaczone przez resort.

Regulacje zostały przyjęte w ekspresowym tempie w piątek (27 marca), a następnie podpisane przez prezydenta Karola Nawrockiego. Rządzący zapewniają, że niższe ceny paliw na stacjach zobaczymy od wtorku (31 marca). Ma to związek z kwestiami technicznymi i aktualizacją systemów.

Ceny paliw wystrzeliły z powodu rozpętanej przez USA i Izrael wojny z Iranem, który w odwecie ostrzeliwuje zarówno Izrael, jak i państwa arabskie w Zatoce Perskiej, uderzając nie tylko w amerykańskie bazy wojskowe w regionie, ale również w instalacje naftowe, co winduje ceny ropy naftowej.

Czytaj też:

