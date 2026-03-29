Szok cenowy na bazarach i w sklepach. Warzywa droższe o kilkadziesiąt procent

Równie widoczna jest drożyzna na rynku warzyw.

Podwyżka cen o ok. 25 proc.

Jak informuje cytowany przez RMF24 Maciej Kmera z rynku hurtowego w Broniszach, ceny krajowych warzyw spod osłon znacząco przewyższają ubiegłoroczne. Najbardziej odczuwalne jest to w przypadku pomidorów malinowych, za które trzeba obecnie zapłacić od 20 do nawet 27 zł za kilogram, czyli o około 26 proc. więcej niż rok temu. Wysokie ceny dotyczą także innych produktów. Ogórki szklarniowe utrzymują się na poziomie 8–9 zł za kilogram, natomiast ogórki gruntowe kosztują 16–18 zł/kg. Rzodkiewka osiąga ceny 3,25–4 zł za pęczek, szczypiorek 2–2,5 zł, a botwinka nawet 5–6 zł za pęczek. Drożyzna nie ogranicza się wyłącznie do produktów krajowych. Importowane warzywa również znacząco podrożały. Kalafior kosztuje już około 17 zł za sztukę. Pomidory sprowadzane z Hiszpanii i Turcji osiągają ceny od 16 do 22 zł/kg.

Nieliczne produkty tanieją. Przykładem są młode ziemniaki importowane z Egiptu, których cena spadła do około 2 zł/kg. Ta dobra wiadomość jak alarmuje Kmera jest jednocześnie "bardzo złż wiadomością" dla krajowych producentów, którzy już teraz określają sezon 2025/2026 jako najgorszy w historii. Ceny ziemniaków na rynku hurtowym wynoszą obecnie 0,55–1,2 zł/kg, co oznacza spadek o 38 proc. rok do roku.

Droższy koszyk wielkanocnych zakupów

Wzrost cen żywności naturalnie przekłada się na koszty przygotowań do świąt wielkanocnych. Jak szacuje Polska Federacja Producentów Żywności, tegoroczny koszyk wielkanocny będzie droższy niż w tamtym roku. Szczególnie mocno podrożały jajka, które określono mianem "króla drożyzny". Z danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej, opublikowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wynika, że ich ceny wzrosły w marcu o 3,8 proc., a w ujęciu rocznym o ponad 30 proc. Średnio cały koszyk produktów świątecznych podrożał o 12,8 proc. W sklepach za opakowanie 10 jaj klasy L trzeba zapłacić od około 10 do niemal 12 zł, natomiast na targowiskach ceny sięgają nawet 2 zł za sztukę.

Rosnące ceny przekładają się z kolei na decyzje konsumentów. Z raportu "Polaków portfel własny: Sezon na wydatki", przeprowadzonego przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) wynika, że 23 proc. Polaków spodziewa się wyższych wydatków na tegoroczną Wielkanoc. Najczęściej deklarowaną kwotą na świąteczne przygotowania jest poziom do 400 zł (43 proc. badanych), natomiast 28 proc. planuje wydać od 401 do 750 zł. Wydatki powyżej 1000 zł deklaruje już 11 proc. respondentów, a ponad 1500 zł – 6 proc. badanych.

"Orlen łupił Polaków". Poseł uderza w Tuska

