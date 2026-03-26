"Orlen łupił Polaków". Poseł uderza w Tuska

Diesel podrożał średnio o 93 gr/l w ciągu tygodnia. Jak wskazują branżowe portale, obecnie średnia cena litra oleju napędowego wynosi 8,69 zł. To historycznie wysoka wartość. Dla przypomnienia dotychczasowy rekord średnich cen diesla na stacjach w kraju to 8,08 zł/l ustanowiony w połowie października 2022 roku, z tym, że wówczas stawka podatku VAT dla paliw była obniżona z 23 proc. do 8 proc. Gdyby nie to, w październiku 2022 roku średnia cena diesla na stacjach przekroczyłaby poziom 9 zł/l.

Premier Donald Tusk potwierdził podjęcie przez rząd działań w sprawie obniżenia cen paliw w Polsce. Zapowiedział pakiet CPN.

– Chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, że zdecydowaliśmy się na podjęcie działań w pełni świadomi. W decydującej mierze sytuacja na rynku paliw na świecie i w Polsce będzie zależała od tego, co się dzieje na wojnie na Bliskim Wschodzie. Polski rząd dzisiaj o 18:00 na nadzwyczajnym posiedzeniu podejmie cały pakiet decyzji, aby w sytuacji, na którą nie mamy wpływu w Iranie i na Bliskim Wschodzie, mieć maksymalny wpływ na to, co możliwe, co w naszym zasięgu tutaj, w Polsce, aby ceny paliw były najniższe z możliwych w sytuacji dramatycznego wzrostu cen paliw na świecie – oznajmił szef rządu.

Śliwka: Tusk nic nie zrobił

Do sytuacji odniósł się w czwartek na antenie Radia Zet poseł PiS Andrzej Śliwka.

– Trzy tygodnie premier Donald Tusk zwlekał z podjęciem realnych działań, państwowy koncern Orlen łupił Polaków. Trzy tygodnie temu poseł Czarnek przygotował projekt, tyle czasu przepisywał minister Motyka – powiedział parlamentarzysta.

Jak zaznaczył Śliwka, "gdyby ten projekt Czarnka został przyjęty wtedy, to dziś ceny paliw by nie szybowały i nie mielibyśmy gigantycznej drożyzny i inflacji, bo to nas czeka".

– Kiedy Czarnek przedstawił propozycję obniżki cen paliw trzy tygodnie temu, to apelowaliśmy o to, by podjąć prace nad nią. To jest prawda, ja żałuję, że premier Tusk przez trzy tygodnie nic z tym nie robił – powiedział poseł PiS.

– Gdyby wtedy, trzy tygodnie temu, premier realnie odpowiedział na potrzeby Polaków, to byłby o wiele mniejszy problem, niż teraz mamy z cenami paliw – dodał.

VAT i akcyza w dół. Jest decyzja rządu w sprawie cen paliw

Szef MAP: Cała walka idzie o to, żeby nie zabrakło paliwa na stacjach