Wielkanocne wydatki. Polacy zaciskają pasa?

Z raportu pn. "Polaków portfel własny: Sezon na wydatki", na który powołała się Polska Agencja Prasowa, wynika, że 43 proc. respondentów planuje utrzymać wydatki na świąteczne zakupy poziomie z ubiegłego roku. Blisko co czwarty badany (23 proc.) przewiduje, że koszty będą wyższe. Natomiast 13 proc. ankietowanych zamierza wydać mniej. Co dziesiąty uczestnik badania nie planuje żadnych wydatków związanych z Wielkanocą. Reszta pytanych nie potrafi jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie. Badanie przeprowadziła pracownia IBRiS na zlecenie Santander Consumer Banku.

Co ciekawe, aż 76 proc. 50-latków oraz 73 proc. osób w wieku 30-39 lat przewiduje ten sam lub zwiększony budżet.

Tyle Polacy mają zamiar wydać na Wielkanoc

Najczęściej deklarowana kwota, którą Polacy planują wydać na świąteczne przygotowania, to "do 400 zł". Taką odpowiedź wskazało w sondażu 43 proc. respondentów. W tej grupie 10 proc. badanych planuje wydać mniej niż 200 zł.

Od 401 do 750 zł chce przeznaczyć na tegoroczną Wielkanoc 28 proc. ankietowanych. Na wydatki w przedziale 751-1000 zł zdecyduje się 14 proc. uczestników badania. Z kolei 5 proc. pytanych zamierza wydać od 1001 do 1500 zł. Świąteczny budżet przekraczający 1500 zł deklaruje 6 proc. respondentów.

– Wyższe kwoty zdecydowanie częściej deklarują osoby wychowujące niepełnoletnich. 31 proc. rodziców zamierza zwiększyć budżet na święta, podczas gdy wśród osób bez dzieci odsetek ten wynosi 18 proc. – wskazał Maciej Dąbrowski z Santander Consumer Banku, cytowany przez PAP i Business Insider Polska. Ekspert podkreślił, że w wielu polskich domach pełne koszty przygotowań do świąt spoczywają na gospodarzu.

Badanie zostało zrealizowane przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) w dniach 27 lutego – 5 marca na reprezentatywnej grupie 1000 pełnoletnich Polaków.

Pracownicy TVP otrzymają dodatek świąteczny? 2,5 tys. zł na Wielkanoc

