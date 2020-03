Jest nowy kandydat na prezydenta. To Marek Jakubiak

– Powstała inicjatywa zbierania podpisów i chciał nie chciał, trzeba startować – powiedział Jakubiak, który jest byłym posłem ruchu Kukiz'15.

– Bardzo to przeżywam, ale do polityki nie wchodzi się po to, aby mieć jakieś dąsy, czy obawy, tylko działać na rzecz Rzeczypospolitej i tak zamierzam czynić – zapowiedział polityk.

Zgłoszenie swojej kandydatury do PKW Jakubiak ma przesłać w środę.

W listopadzie 2018 r. Marek Jakubiak rozstał się z ruchem Pawła Kukiza i ogłosił powołanie partii pod nazwą Federacja dla Rzeczypospolitej. W wyborach parlamentarnych w 2019 r. startował do Sejmu z ramienia Bezpartyjnych Samorządowców, nie uzyskując mandatu. Jest twórcą i prezesem zarządu przedsiębiorstwa Browary Regionalne Jakubiak.

Wybory prezydenckie zaplanowano na 10 maja. Ewentualna druga tura odbędzie się dwa tygodnie później, 24 maja.

