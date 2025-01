"Renegocjacja umowy koalicyjnej". Pełczyńska-Nałęcz: To będzie ważny moment

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz w rozmowie na antenie RMF FM powiedziała, że po majowych wyborach prezydenckich "będzie potrzebna jakaś renegocjacja umowy koalicyjnej". Zaznaczyła, że będzie to "ważny moment" dla obozu rządzącego. Dodała, aby nie interpretować jej zapowiedzi jako wyniku ukrytego konfliktu w łonie koalicji.

– To będzie moment, żeby siąść i zobaczyć, co się udało, co się nie udało i tę umowę zrewidować, zewaluować, zobaczyć, czy nie wymaga aneksowania – dodała Pełczyńska-Nałęcz, nie chcąc jednak ujawnić, czego mogłyby dotyczyć zmiany w porozumieniu Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Lewicy.

Kto prezydentem?

Z sondażu IBRiS przeprowadzonego dla "Wydarzeń" Polsatu wynika, że Rafał Trzaskowski może liczyć na 35 proc. głosów. To ponad 6 pkt. proc. więcej niż jego konkurent popierany przez PiS. Na Karola Nawrockiego planuje zagłosować bowiem 28,9 proc. badanych.

Sondaż przynosi jednak zmianę na podium. Trzecie miejsce z wynikiem 11,5 proc. zająłby bowiem Sławomir Mentzen. W poprzednim badaniu trzeci był Szymon Hołownia, który tym razem uzyskał 8,9 proc. głosów.

Z kolei reprezentująca Lewicę Magdalena Biejat może liczyć na 5 proc. głosów. Kolejne miejsca zajęli Grzegorz Braun z wynikiem 2,2 proc. oraz Marek Jakubiak, którego popiera 1,3 proc. Na Adriana Zandberga chce zagłosować natomiast 0,7 proc. Marek Woch i Piotr Szumlewicz uzyskali 0 proc.

Dotychczas start w wyborach prezydenckich zapowiedzieli: Rafał Trzaskowski (Koalicja Obywatelska), Karol Nawrocki (popierany przez Prawo i Sprawiedliwość), Szymon Hołownia (Trzecia Droga), Magdalena Biejat (Nowa Lewica), Sławomir Mentzen (Konfederacja), Marek Jakubiak (Wolni Republikanie), Marek Woch (Bezpartyjni Samorządowcy), Romuald Starosielec (Ruch Naprawy Polski), Piotr Szumlewicz (Związkowa Alternatywa), Adrian Zandberg (Razem), Katarzyna Cichos (Platforma Rozwoju Polski), Grzegorz Braun (Konfederacja Korony Polskiej) oraz Krzysztof Stanowski (założyciel Kanału Zero).

