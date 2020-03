Wiceminister zdrowia: Musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy

W rozmowie z DoRzeczy.pl wiceminister zdrowia Waldemar Kraska odnosi się do tematu imprez masowych. Kraska objaśnia, dlaczego rząd wydał dyspozycję o zaniechaniu dużych wydarzeń z udziałem publiczności. – W celu ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa, podjęliśmy decyzję o odwołaniu wszystkich imprez masowych. Zakaz dotyczy wszystkich imprez sportowych i artystycznych, na które przychodzi ponad 1000 osób, a w hali ponad 500 osób. Koronawirus i epidemia, która się rozszerza to realne i globalne zagrożenie –przekonuje. - Światowa Organizacja Zdrowia proponuje podjęcie radykalnych działań ograniczających możliwość rozprzestrzeniania się koronawirusa. Dlatego - my też, w poczuciu odpowiedzialności - chcemy zapobiegać - dodaje.

Wiceminister zauważa także potrzebę, aby uszczelnić granice, które powinny zostać zabezpieczone w odpowiedni sposób. –Musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby nie dopuszczać do rozprzestrzeniania się wirusa na terenie Polski. Stąd pomysł o dodatkowych procedurach na lotniskach, ale także kontrolach sanitarnych pasażerów autobusów i pociągów. To właśnie drogą lądową koronawirus wywołujący COVID-19 przedostał się do Polski z Niemiec –podsumowuje.