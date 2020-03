Koronawirus to reakcja natury na przeludnienie? Szokujące słowa dziennikarki

Tematem rozmowy był spór o wymiar sprawiedliwości i przeprowadzane w tym zakresie reformy. – To, co się dzieje z tym wirusem, to też jest tak, że jakby natura próbuje zareagować na to, co się dzieje, i może na jakieś przeludnienie, i może w sądach będzie tak samo. Jeśli wirus dopada takiego szefa sądu w Olsztynie, no to też po coś. I że za chwilę przeciwko niemu, i to się odwróci – stwierdziła Iwona Kutyna.

– Powiem tak: Ja nikomu źle nie życzę, ale dzisiejsze czasy pokazały, że jest wąska grupa sędziów, którzy się minęli z powołaniem – odpowiedział sędzia Gącarek.

