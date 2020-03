Wojewoda mazowiecki apeluje do Polaków. "Nie powinniśmy się spotykać"

W rozmowie z DoRzeczy.pl wojewoda mazowiecki, lekarz, Konstanty Radziwiłł rozwiewa wątpliwości dotyczące tego, co z rodzicami dzieci, które już niebawem pozostaną w domach. - Specustawa dotycząca szczególnych rozwiązań w walce z rozprzestrzenianiem się koronawirusa umożliwia rodzicom dzieci w wieku do lat 8 skorzystanie z dodatkowego zasiłku opiekuńczego w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego. Aby skorzystać z zasiłku wystarczy złożyć oświadczenie do swojego pracodawcy. Wzór oświadczenia można pobrać na stronie internetowej ZUS. Ponadto pracodawca może zlecić pracownikowi (rodzicowi, który musi pozostać z dzieckiem w domu) pracę zdalną - powiedział. Radziwiłł wyjawił, kto wnioskował o zamknięcie m.in szkół. - O zamknięcie szkół wnioskowało wiele samorządów oraz taką konieczność zgłaszało wielu rodziców - oznajmił.

Radziwiłł określił także to, czy poza rezygnacją z imprez masowych, o których mówił wczoraj premier Mateusz Morawiecki, należy rezygnować ze spotkań w większej grupie, której nie określa ustawa o imprezach masowych. - Zgodnie z zaleceniami WHO nie powinniśmy spotykać się w większych grupach. Zapobieganie zakażeniu zależy od naszych zachowań, dlatego unikajmy gromadzenia się, jeśli nie jest to konieczne - podkreślił i zaapelował za pośrednictwem DoRzeczy.pl: jako wojewoda i lekarz apeluję o zrozumienie zaistniałej sytuacji i współdziałanie z organami administracji publicznej.