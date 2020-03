Chcesz zrezygnować z wycieczki z powodu koronawirusa? Zobacz, jakie masz prawa

W pierwszej kolejności, należy zauważyć, że możliwość nieodpłatnej rezygnacji z podróży uzależniona jest przede wszystkim od tego, czy, rezerwując wypoczynek, korzystaliśmy z usług biura podróży (przedsiębiorcy turystycznego), czy też zdecydowaliśmy się na zorganizowanie wyjazdu na własną rękę. Pewną przewagę mają ponadto osoby dokonujące płatności kartą płatniczą.

Wycieczka zakupiona w biurze podróży

W przypadku wycieczek zakupionych w biurach podróży, kwestia rezygnacji i zwrotu uregulowana jest wprost w ustawie o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.

„Art. 47 ust. 4 ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych: Podróżny może odstąpić od umowy o udział w imprezie turystycznej przed rozpoczęciem imprezy turystycznej bez ponoszenia opłaty za odstąpienie w przypadku wystąpienia nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności występujących w miejscu docelowym lub jego najbliższym sąsiedztwie, które mają znaczący wpływ na realizację imprezy turystycznej lub przewóz podróżnych do miejsca docelowego. Podróżny może żądać wyłącznie zwrotu wpłat dokonanych z tytułu imprezy turystycznej, bez odszkodowania lub zadośćuczynienia w tym zakresie”

To, czy w konkretnym miejscu docelowym występują "nieuniknione i nadzwyczajne okoliczności", może być kwestią sporną. Początkowo, przedstawiciele branży turystycznej uniemożliwiali skorzystanie z powyższego przepisu. Stanowisko takie argumentowane było przez nich ogólnikowym stwierdzeniem o braku realnego zagrożenia dla podróżujących. W takim przypadku, kwestia zasadności odwołania udziału w imprezie turystycznej musiałaby zostać rozstrzygnięta przez sąd.

Obecnie, z uwagi na zwiększającą się liczbę przypadków zarażenia koronawirusem, biura podróży coraz częściej zgadzają się na bezkosztową rezygnację z zakupionej wycieczki. Tym samym, istnieje duża szansa na polubowne odstąpienie od umowy. Koniecznym warunkiem jest jednak złożenie poprawnego pod względem merytorycznym i formalnym oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Odwołanie rezerwacji lotu i hotelu zakupionych na własną rękę

Ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych nie ma zastosowania do zakupionych indywidualnie biletów lotniczych. Sytuacja jest dla nas korzystna w przypadku, gdy to linie lotnicze zdecydują się na odwołanie lotu. Pasażerowi przysługuje wówczas zwrot kosztów zakupionego biletu. Niestety, brak jest przepisu prawa powszechnie obowiązującego, który z uwagi na nadzwyczajne okoliczności – jak zagrożenie koronawirusem – uprawniałby pasażera linii lotniczych do nieodpłatnej zmiany daty rezerwacji, czy też jej anulowania.

Uprawnienie do modyfikacji rezerwacji może wynikać natomiast z regulaminów świadczenia usług przewozu lotniczego. Jednak w większości przypadków, jakiekolwiek zmiany rezerwacji przez pasażera wiążą się z dodatkowymi opłatami, które sprawiają, że zmiany te stają się nieopłacalne. Chcąc zrezygnować z lotu w takiej sytuacji, pozostaje śledzić komunikaty linii lotniczych dotyczące odwoływanych lotów. W przypadku prawnych wątpliwości co do możliwości bezkosztowej rezygnacji z lotu w konkretnej sytuacji, warto skorzystać z porady prawnej u adwokata.

– Kwestia zwrotu biletów lotniczych nie jest tak szczegółowo uregulowana, jak odstąpienia od wycieczki z biurem podróży. Nie ulega jednak wątpliwości, że linie lotnicze także powinny zachować się odpowiedzialnie i monitorować bieżącą sytuację, aby uniknąć zagrożenia dla zdrowia pasażerów – twierdzi prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Sytuacja wygląda podobnie w przypadku rezerwacji w hotelach na obszarach dotkniętych koronawirusem. To, czy jesteśmy uprawnieni do rezygnacji z rezerwacji i otrzymania zwrotu kosztów, uzależnione jest od treści umowy, jaką zawarliśmy. Należy więc szczególnie uważnie przyjrzeć się postanowieniom umownym w zakresie prawa do odstąpienia od umowy.

Reklamacja płatności kartą

Należy ponadto pamiętać, że jeśli w sposób zgodny z prawem zrezygnowaliśmy z wycieczki, lotu, czy też pobytu w hotelu, a pomimo tego faktu nie otrzymaliśmy zwrotu pieniędzy, to w przypadku płatności kartą, skorzystać można z usługi chargeback. Jest to reklamacja transakcji wykonanej przy użyciu każdego rodzaju karty Visa lub MasterCard. Aby tego dokonać, należy zgłosić reklamację w banku. W dalszej kolejności dokonywana jest weryfikacja, czy zaszły przesłanki upoważniające nas do otrzymania zwrotu. W przypadku pozytywnej weryfikacji, środki zostają zwrócone na konto z którego dokonana była płatność. W ten sposób znacznie usprawniona jest procedura zwrotu poniesionych kosztów za niewykorzystaną rezerwację.

Dawid Suszyński

adwokat

Treść artykułu opublikowana została na stronie: adwokat.suszynski.com.pl