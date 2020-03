Senatorowie PiS apelują do szefa PSL ws. Grodzkiego. "Nie wszyscy zdali egzamin"

"Panie prezesie, wzywamy pana do natychmiastowej reakcji i przeciwstawienia się swojemu koalicjantowi. Liczymy, że PSL doprowadzi do zmiany marszałka Senatu. Wierzymy, że idee zdroworozsądkowej polityki środka nie są tylko pustymi kampanijnymi hasłami. W obecnych dniach miał pan wiele wystąpień, gdzie dawał pan recepty na działanie w obecnej sytuacji. Czas przestać mówić. Czas działać" – napisali senatorowie PiS do Władysława Kosiniaka-Kamysza.

Politycy zarzucają Grodzkiemu, że swoim wyjazdem do Włoch, gdzie jest największa liczba zakażeń koronawirusem w Europie, dał pokaz skrajnej nieodpowiedzialności.

"Sprawa zbulwersowała opinię publiczną do tego stopnia, że dziś słychać głosy krytyki z niemal całej sceny politycznej. Jednak ten problem należy rozwiązać, a nie tylko o nim mówić" – czytamy w dokumencie.