Tragedia w rodzinie Olbrychskich. Nie żyje syn aktora

Drugi syn Rafała Olbrychskiego, Antoni, napisał na Facebooku przejmujący post o chorobie psychicznej i śmierci swojego brata. Wyjaśnił okoliczności tragicznego zdarzenia.

"Mój brat, Kuba, nie żyje. (...) Kuba chorował na schizofrenię, ale skłonienie go do leczenia było bardzo trudne. Mimo to w ciągu kilkunastu ostatnich lat wielokrotnie poddawał się leczeniu. Był w szpitalach na Sobieskiego, w Tworkach, w Drewnicy i w Lublińcu" – zaczął swój post na Facebooku Antoni Olbrychski. "Pomóc mu było ciężko. (...) Teraz po prostu wyszedł bez niczego. W samej koszuli, bez dokumentów. Nie wiadomo czy umarł z wycieńczenia, od mrozu, czy ktoś go zabił" – dodał.

"Strasznie się męczył na świecie – jak nie psychozy to depresja, apatia, rozkojarzenie. (...) Chciałem go nieść, ale sam parę razy połamałem przez to nogi. Starałem się więc pomagać mu na tyle, by samemu zachować zdrowie psychiczne" – tłumaczył brat zmarłego.

Do śmierci wnuka Daniela Olbrychskiego odniosła się również w mediach społecznościowych żona aktora Krystyna Demska-Olbrychska.

"Nie żyje Kubuś, starszy wnuk Daniela. Nie ma słów..." – napisała na Facebooku.