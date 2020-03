5 dni miał gorączkę. Trzaskowski zrobił test na koronawirusa

Rafał Trzaskowski w środę 11 marca nie uczestniczył w potkaniu samorządowców z premierem. Jak informuje Radio Kolor, to dlatego, że jest na zwolnieniu. – Prezydent Trzaskowski przebywa na zwolnieniu. Uspokajam, jest tylko przeziębiony. Jest lekko przeziębiony, jest osłabiony. Lekarz zdecydował, że ma przebywać na zwolnieniu. Jesteśmy w stałym kontakcie. Bardzo proszę o przecięcie jakichkolwiek spekulacji – poinformowała rzecznik ratusza Karolina Gałecka.

Jak podkreślała Gałecka, stan zdrowia Rafała Trzaskowskiego nie ma nic wspólnego z podejrzeniem koronawirusa a prezydent Warszawy nie miał kontaktu z zarażonymi osobami.

Teraz jednak okazuje się, że polityk przez pięć dni miał gorączkę, w związku z czym zdecydował się poddać testom na obecność koronawirusa. Prezydent ponoć czas spędził w domu i zdalnie zarządzał Warszawą.

– Lekarz dał mi skierowanie do szpitala zakaźnego na badanie. Zrobiłem również test na obecność koronawirusa, dał on wynik negatywny, dlatego wróciłem już normalnie do pracy w ratuszu – przekazał w rozmowie z TVN24.