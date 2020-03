"Wszystko wywraca się do góry nogami". Dramatyczny apel Józefowicza

Janusz Józefowicz jako dyrektor artystyczny Teatru Studio Buffo zamieścił apel do ludzi, którzy mają kupione bilety na odwołane spektakle. "To ciężki czas dla nas wszystkich. Zdarzenia ostatnich dni postawiły nas w sytuacji niezwykle trudnej, wymagającej od nas zmiany dotychczasowego życia" – czytamy.

"Proponujemy Państwu inne terminy, część z Państwa żąda zwrotu pieniędzy… Zwrot pieniędzy za bilety oznacza dla naszych artystów brak środków do życia, a dla teatru utratę stabilności finansowej, co może doprowadzić do bankructwa i zamknięcia działalności Teatru Studio Buffo" – pisze dyrektor teatru.

Ministerstwo zdrowia poinformowało o 6 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem potwierdzonych testami laboratoryjnymi. Chodzi o 3 osoby z woj. mazowieckiego (Radom, Warszawa), 1 osobę z woj. małopolskiego (Kraków) i 2 osoby z woj. śląskiego (Zawiercie). Resort podał, że pacjenci są w stanie stabilnym. Łącznie jest 156 potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem; trzy osoby zmarły.