Psycholog radzi, jak przetrwać kwarantannę koronawirusa

Sytuacja zmusiła Polaków do tego, aby zostali w domach. Jak radzić sobie w okresie kwarantanny, gdy nie mamy pewności, że na 14 dniach się skończy?

To dobre pytanie. Kwarantanna wymusza na nas robienie tego, od czego zazwyczaj uciekamy. Spędzamy czas w domu, nie mamy gdzie rozłożyć napięcia. Siłownie, kluby, centra handlowe, baseny, kina, tetry zostały zamknięte. Pozostaje dom, czas z rodziną, jeśli ją mamy i spacery, bieganie, rower, czy Netflix. To niewiele, ale człowiek dosyć szybko przystosowuje się do nowej rzeczywistości.

Skoro już rozmawiamy o izolacji na konkretną liczbę dni, to warto zastanowić się, jak zniesie to ludzka psychika. Całodniowe przebywanie w domu, które może się przedłużyć, wpływa na psychikę?

Większość ludzi nie lubi nakazów i ograniczania wolności, ale w tej sytuacji jest to jak najbardziej zrozumiałe. Do tego dochodzi podwyższony poziom lęku i różne reakcje ludzi na niego. Jedni udają, że nic się nie dzieje, inni z przerażeniem śledzą kolejne newsy, jeszcze inni pokornie poddają się zaleceniom. Bez wątpienia nagłe wyhamowanie i zaprzestanie codziennych aktywności może powodować nasilanie obniżonego nastroju. Jest wielu samotnych ludzi, którzy siedząc w domach nie mają się do kogo odezwać. Taki stan rzeczy może ich dodatkowo przytłaczać.

Jeżeli cała rodzina jest w domu, to nierzadko dochodzi do sytuacji spornych. Jak je eliminować?

Tu przyda się dyplomacja i delikatność oraz bardzo dużo empatii. Każdy z domowników ma swoją wytrzymałość i każdy będzie prędzej, czy później szukał ujścia dla nagromadzonych emocji: od lęku, po złość, bezradność. Ustalanie zasad i otwarta komunikacja jest tu najlepsza.

Koronawirus niesie ze sobą negatywne konsekwencje dla wielu branż. Co z ludźmi, którzy martwią się o swoją przyszłość? W jaki sposób podtrzymywać ich na duchu?

Nie ma takich słów, które mogą pocieszyć, czy zmienić stan rzeczy. To jest prawda, niektóre firmy będą bardzo zagrożone, wiele przedsiębiorstw będzie musiało odbudowywać to, co utracą przez pandemię. Niestety aktualna sytuacja zmieni wiele, być może w dłuższej perspektywie na plus. Przewartościujemy konsumpcyjne podejście do życia. Może zaczniemy być, a nie mieć. Z drugiej strony lęk przed utratą będzie się nasilał stany depresyjne i wiele osób na utratę zareaguje właśnie pojawieniem się tej choroby.