"To elementarna przyzwoitość". Budka o wprowadzeniu stanu klęski żywiołowej

– Wszyscy powinniśmy zająć się pracą i zwiększeniem bezpieczeństwa Polek i Polaków. Nie chciałbym, żeby ktokolwiek myślał inaczej. Dziś tysiące polskich urzędników powinni być zaangażowani w pomoc osobom najbardziej potrzebującym – mówił Borys Budka podczas konferencji prasowej.

Polityk podkreślił, że w obecnej sytuacji przy zamkniętych szkołach, nie jest możliwe skuteczne zorganizowanie komisji wyborczych. – Dziś bezpieczeństwo osób, które będą pracowały przy wyborach, jest najważniejsze, dlatego wprowadzenie stanu [klęski żywiołowej - red.] jest nie tylko konieczne, ale przede wszystkim to elementarna przyzwoitość, która nakazuje obywateli i obywatelki traktować w sposób odpowiedzialny – przekonywał.

Dodatkowe posiedzenie Sejmu

Szef Platformy Obywatelskiej podkreślił również, że w przyszłym tygodniu powinno zostać zorganizowane posiedzenie parlamentu. Jego zdaniem Sejm i Senat są zobowiązane do szybkich i natychmiastowych prac legislacyjnych.

– Dzisiaj jesteśmy zobowiązani do tego, by jeszcze w przyszłym tygodniu wprowadzić przepisy, które do końca marca spowodują, że Polacy nie będą bali się o najbliższą przyszłość, że będą wyposażeni w podstawowe środki finansowe. Sejm powinien zebrać się w przyszłym tygodniu i to nie tylko apel do rządzących, ale wyraźne żądanie. My, politycy, jesteśmy odpowiedzialni za los milionów osób – przekonywał Borys Budka podczas konferencji prasowej.