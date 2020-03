"Tarcza antykryzysowa" dla gospodarki. Rząd przedstawia szczegóły

Stajemy wobec bezprecedensowego wydarzenia. Koronawirus pustoszy dziś wiele krajów, wpływa na gospodarkę i system służby zdrowia - mówił premier podczas konferencji prasowej poświęconej pakietowi wsparcia dla gospodarki, tzw. "tarczy antykryzysowej". – Prezentujemy plan na najbliższe krytyczne miesiące, podczas których, mamy nadzieję, epidemia zacznie ustępować, a my powrócimy do normalności – wskazał Mateusz Morawiecki.

Szef rządu podkreślił, że cały program będzie składał się z pięciu części. – Tarcza antykryzysowa opierać się będzie na bardzo dużym zastrzyku finansowym. Całość tego programu to około 212 miliardów złotych. Składać się będzie z pięciu filarów: wsparcie dla pracowników i ochrona miejsc pracy, wsparcie dla przedsiębiorców i pracodawców, plan dla służby zdrowia, wzmocnienie sektora finansowego i inwestycje publiczne – wymienił Morawiecki. Dalej premier przedstawił szczegółowe założenia programu.

I. Miejsca pracy i bezpieczeństwo pracowników

Jak zaznaczył szef rządu, plan wsparcia dla pracowników obejmie takie zabiegi jak dofinansowanie zatrudnienia, czy finansowanie postojowego dla umów cywilnoprawnych i samozatrudnionych. – Zdecydowaliśmy się na dopłaty do każdego miejsca pracy w wysokości do 40 proc. W ten sposób państwo pokryje połowę wynagrodzenia pracownika. Dla umów samozatrudnionych, umów o zlecenie, czy umów o dzieło, będzie możliwość wypłaty środków do wysokości 80 proc. minimalnego wynagrodzenia – wyjaśniał premier Morawiecki. Kolejnym punktem jest zasiłek opiekuńczy dla rodziców dzieci do lat 8, który zostanie przedłużony o kolejne dwa tygodnie.

Innym elementem tego filaru ma być prolongata rat kredytowych, tzw. wakacje od obowiązków administracyjnych, ochrona konsumentów i pożyczkobiorców a także przesunięcie opłat za tzw. media w porozumieniu z firmami świadczącymi tego rodzaju usługi.

II. Wsparcie dla przedsiębiorców

Podczas konferencji prasowej premier wytłumaczył, na czym polegać będzie kolejny filar "tarczy", czyli finansowanie przedsiębiorstw. Chodzi przede wszystkim o zagwarantowanie płynności, gwarancje kredytowe, mikropożyczki dla małych przedsiębiorców do 5 tys. złotych, brak kar z opóźnienia w przetargach publicznych, odroczenie składek ZUS czy leasing operacyjny dla sektora transportowego.

– Tutaj jest szereg rozwiązań o charakterze gwarancyjnym, płynnościowym, dostarczanych przez zarówno przez Polski Fundusz Rozwoju, Bank Gospodarstwa Krajowego, Agencję Rozwoju Przemysłu, w więc te nasze instytucje rozwojowe, które zbudowaliśmy w ostatnich latach, i które służą swoją bazę kapitałową dla wzrostu gospodarczego w Polsce – zauważył Morawiecki. Jak podkreślił, instytucje te pomogą w "amortyzacji" spadku wzrostu gospodarczego w Polsce. – Na filar finansowania przedsiębiorstw przeznaczamy ok. 74 mld zł – powiedział.

III. Służba zdrowia

– W ramach trzeciego filaru przeznaczamy dodatkowe 7,5 mld zł na ochronę zdrowia. Te środki zostaną przeznaczone m. in. na funkcjonowanie jednoimiennych szpitali zakaźnych – wyjaśniał szef rządu. Ochrona służby zdrowia ma polegać na finansowaniu działań związanych z walką z koronawirusem, rozwoju kanałów informacji dla pacjentów, dofinansowaniu infrastruktury i dofinansowaniu cyfryzacji systemu opieki zdrowotnej.

– Przeznaczamy środki tak, by maksymalnie zwiększyć moce importowe i produkcyjne w zakresie materiałów i środków ochronnych dla służby zdrowia – wskazał Morawiecki.

IV. Sektor finansowy

Czwarty filar "tarczy antykryzysowej" ma wspomóc sektor finansowy państwa. – W kolejnym filarze oferujemy instrumenty takie jak operacje LTRO, REPO czy takie instrumenty, które wiążą wymogi kapitałowe i instrumenty z zakresu polityki monetarnej ze zwiększeniem płynności na rynku kapitałowym. Za pomocą filaru wzmocnienia systemu finansowego będziemy dążyć do tego, by nasz system był jeszcze bardziej chroniony, a dzięki temu będzie uwolniona pula finansów – tłumaczył Mateusz Morawiecki.

Premier wspomniał o windowaniu cen przez producentów. W ramach wsparcia dla sektora finansowego rząd przy współpracy z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumenta będzie nadzorował ceny proponowane przez przedsiębiorców i producentów – zapowiedział Morawiecki.

V. Inwestycje publiczne

Ostatnim filarem "tarczy antykryzysowej" są inwestycje publiczne. Jak zapowiedział Morawiecki, środki w wysokości 30 mld złotych będą wzmacniać wydatki m. in. na drogi samorządowe, cyfryzację, modernizację szkół oraz transformację energetyczną, ochronę środowiska, przebudowę infrastruktury energetycznej, telekomunikacyjnej, internetowej, drogowej, kolejowej całego państwa.

Premier zaznaczył, że w czasie kryzysu czy recesji inwestycje prywatne są prowadzone w mniejszym zakresie. – W to miejsce chcemy zastosować klasyczny impuls inwestycyjny po stronie państwa – oznajmił Morawiecki. Podkreślił, że środki przeznaczone na ten cel będą "niezależne od jakichkolwiek funduszy europejskich".