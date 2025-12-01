Miliardy trafiły do Polski. Komisja Europejska wypłaciła kolejną transzę KPO

Komisja Europejska wypłaciła Polsce 6,2 mld euro, czyli ok. 26 mld złotych, z Funduszu Odbudowy. To kolejna transza w ramach polskiego KPO.
"Przed chwilą – 26 mld z KPO wpłynęło do Polski! W sumie to już prawie 100 mld – w 2 lata" – przekazała w poniedziałek (1 grudnia) za pośrednictwem platformy X minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.
Źródło: X