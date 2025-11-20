Pożyczka na KPO dla Polski. KE zgodziła się na rewizję

Po zmianach, o jakie wniosła do Komisji Europejskiej władza w Warszawie ogólna kwota pożyczki na realizację Krajowego Planu Odbudowy (KPO) dla Polski zmniejszy się o około 5 miliardów euro – do 54,7 miliardów euro. KE zaaprobowała rewizję polskiego KPO, a do ostatecznej decyzji potrzebna jest jeszcze zgoda Rady Unii Europejskiej.

Pożyczka z KPO nieco zmniejszona

"Komisja uważa, że zmiany zaproponowane przez Polskę nie wpływają na pozytywną ocenę KPO określoną w decyzji wykonawczej Rady z dnia 17 czerwca 2022 r. w odniesieniu do adekwatności, skuteczności, efektywności i spójności programu Krajowego Planu Odbudowy w świetle kryteriów oceny określonych w art. 19 rozporządzenia (UE) 2021/241" – czytamy w projekcie decyzji dla Rady UE rewidującej polskiego KPO. Na wniosek Polski w rewizji zmniejszono kwotę pożyczek KPO z ponad 34,5 mld euro do blisko 29,5 mld euro.

Łącznie chodzi o 120 zmian w stosunku do pierwotnego plany KPO. Jan Szyszko, wiceminister funduszy i polityki regionalnej powiedział PAP Biznes, że pieniądze te zostaną zainwestowane m.in. w budowę linii kolejowych, budowę polskich elektrowni wiatrowych i sieci transmisyjnych. Powstaną też kolejne żłobki, zakupiony ma zostać sprzęt dla oddziałów onkologicznych i dofinansowane samorządy.

KE zadowolona – polskie władze nie rezygnują "zielonej" transformacji

Co szczególnie istotne z punktu widzenia Komisji Europejskiej, w projekcie decyzji o zmianie polskiego KPO, pozostają instrumenty, które znacząco przyczyniają się do tzw. zielonej transformacji energetycznej. Komisja informuje, że "wkład zmienionego KPO w ochronę klimatu zmniejszył się z 41,39 proc. do 40,26 procent.

Komisja Europejska podkreśliła, że władze polskie nie wywiązały się z obowiązku przedłożenia Komisji swojego ostatecznego Krajowego Planu na rzecz Energii i Klimatu do 2030 roku, co miało nastąpić do 30 czerwca 2024 r., jednak zmienione KPO pozostaje spójne z informacjami przedstawionymi w Krajowym Planie na rzecz Energii i Klimatu na lata 2021–2030 w grudniu 2019 r.

"Pomimo zmian, zmodyfikowany KPO nadal znacząco przyczynia się do łagodzenia zmian klimatu poprzez interwencje w zakresie produkcji i dystrybucji energii odnawialnej, efektywności energetycznej, dekarbonizacji budynków i transportu bezemisyjnego" – napisano.

Ile długu rząd zaciągnął do tej pory?

Wcześniej Komisja zatwierdziła wypłatę czwartej i piątej transzy pożyczki na KPO dla Polski w wysokości ok. 26 mld zł. Te pieniądze rząd powinien otrzymać na początku grudnia. Łącznie Polska ma otrzymać jeszcze trzy transze przekraczające w sumie 100 mld zł.

Do tej pory w ramach KPO do Polski trafiło 67 mld złotych. Polska zainicjowała finalną rewizję KPO 26 września. Po zmniejszeniu części pożyczkowej o ok. 5 mld euro ogólna kwota KPO dla Polski zmniejszy się do 54,7 mld euro.

