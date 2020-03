Media: Zamknięto szpital na Banacha. Wojewoda: Placówka działa, trwa dezynfekcja

Co wiadomo? Media podają, że zamknięty został Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny przy ulicy Banacha w Warszawie. Jak relacjonuje Porozumienie Rezydentów, „nie można go opuścić i do niego wejść”.

Dziennik "Rzeczpospolita" informuje natomiast, że decyzję o zamknięciu szpitala podjęto, kiedy okazało się, że jeden z zarządzających zakaził się koronwirusem. Jak podawał serwis RMF FM, chory pracownik miał niedawno przebywać wraz z żoną na nartach we Włoszech.

Po powrocie mężczyzna miał bez 14-dniowej kwarantanny wrócić do pracy oraz uczestniczyć w spotkaniach z kierownikami oddziałów szpitalnych. Jeden pracowników placówki, w rozmowie z „Rz” dodaje, że wynik testu chorego pracownika znany był już w środę, a decyzję o zamknięciu szpitala podjęto dopiero dzisiaj. Jak ustaliła „Rzeczpospolita” w związku z sytuacją, część personelu rozważa pozwy przeciwko szpitalowi oraz choremu pracownikowi, który ich zdaniem świadomie naraził współpracowników na niebezpieczeństwo.

Wojewoda dementuje doniesienia mediów

Z informacji serwis radia TOK FM wynika natomiast, że wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł dementuje informację o zamknięciu szpitala. Placówka ma działać, zamknięta ma być tylko Izba Przyjęć.

Informujemy, że nie ma decyzji o zamknięciu szpitala przez Wojewodę Mazowieckiego, ani przez Państwowego Inspektora Sanitarnego w m.st. Warszawie, pod którego nadzorem znajduje się Centralny Szpital Kliniczny – podano w oświadczeniu wojewody mazowieckiego przesłanym do radia. Jak podaje dalej serwis, w piśmie poinformowano także, że w szpitalu prowadzone jest dochodzenie epidemiologiczne.

W placówce trwa obecnie dezynfekowany, a pacjenci potrzebujący pilnej pomocy kierowani są do innych Izb Przyjęć.

Szpital zawiesił działalność do godzin wieczornych. Potem będziemy starali się wznowić pracę. Potwierdzam, że ma to związek z koronawirusem. Wdrażane są odpowiednie procedury – poinformował natomiast serwis tokfm.pl prof. dr hab. n. med. Mirosław Wielgoś, rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.