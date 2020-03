Ludzie masowo szturmują apteki. "Obsłużyły ponad 20 milionów osób"

W sytuacji, gdy liczba zachorowań na koronawirusa codziennie się zwiększa, lekarze oraz osoby związane ze światem medycznym są bardziej narażone na styczność z SARS-CoV-2. Doskonale wie o tym prezes ZAPPA Marcin Wiśniewski. – Praca w aptece, to obecnie praca na pierwszej linii. W ostatnim tygodniu polskie apteki obsłużyły ponad 20 milionów osób, co oznacza wzrost o 150-200 proc. Zabezpieczenie pacjentów i personelu przed potencjalnym zarażeniem wiązało się z restrykcyjnymi zmianami procedur i systemu pracy, a te z ogromnymi utrudnieniami. Obsługa pacjentów przez okienko do nocnej sprzedaży, to jak naprawa silnika przez rurę wydechową –- jest dodatkową komplikacją, ale też obecnie koniecznością. Wszyscy jesteśmy przemęczeni, pracujemy tez w wielkim stresie, a wiemy, że to dopiero początek – mówi DoRzeczy.pl Wiśniewski i dodaje co myśli o decyzji rządu o zamknięciu granic.

– Cóż oceniać? Mamy pandemię. Co do oceny działań, to łatwo oceniać post factum. Czy za późno? Pewnie tak, pewnie można było wcześniej, ale proszę pamiętać, że to nie są łatwe decyzje. Jest wiele czynników – bezpieczeństwo, gospodarka, przygotowanie służb... oczywiście, wolałbym, żeby Polska miała przygotowane procedury na różne zagrożenia. Żeby w przypadku epidemii można było szybko przestawić system na tryb awaryjny. Z drugiej strony, jak się okazuje, chyba nikt na świecie nie był przygotowany na tak szybko rosnące zagrożenie – podsumowuje Wiśniewski.

"Mamy 32 nowe przypadki zakażenia koronawirusem, potwierdzone pozytywnym wynikiem testów laboratoryjnych" – informuje Ministerstwo Zdrowia. W sumie liczba zakażonych osób w Polsce wynosi obecnie 355. Pięć osób z CoVid-19 zmarło.