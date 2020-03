"Proszę potraktować tę sprawę jako bardzo pilną". Kidawa-Błońska pisze do Morawieckiego

Małgorzata Kidawa-Błońska przekonuje, że laboratoria powinny móc bez ograniczeń przeprowadzać testy na Covid-19, a Narodowy Fundusz Zdrowia powinien znieść limity.

– Wiem, że samorządy są na pierwszej linii walki z koronawirusem. (...) Samorządów w Polsce jest kilka tysięcy. Wiemy, że sama izolacja, kwarantanna nie wystarcza. Potrzebne są testy. Mówię o tym od początku i potwierdziło to WHO, że testy i testy. Testy są potrzebne, by wspomóc lekarzy, pielęgniarki, osoby na pierwszej linii kontaktu z pacjentami – uważa wicemarszałek Sejmu i kandydatka na prezydenta. – Powinniśmy o tych testach mówić. Wczoraj napisałam do premiera list, w którym apelowałam, żeby wszystkie laboratoria, które mają możliwość wykonywania testów, mogły te testy wykonywać i żeby znieść limity NFZ – powiedziała polityk podczas wideokonferencji z samorządowcami.

Kidawa-Błońska opublikowała skan listu do premiera na Twitterze. "Apeluję do Premiera Morawieckiego, by podjął decyzję o włączeniu do badań wszystkich laboratoriów, które mogą badać próbki i bezlimitowym finansowaniu testów przez NFZ. Trzeba pilnie zwiększyć dostępność testów na #koronawirus. To kluczowe dla opanowania epidemii" – stwierdza kandydatka KO na prezydenta. "Proszę o potraktowanie tej sprawy jako bardzo pilnej" – pisze na koniec listu.