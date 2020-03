Semka: Nie wychodźcie z domu, niech "Do Rzeczy" przyjdzie do Was

A co chodzi? Otóż najbliższy numer tygodnika „Do Rzeczy” wyjątkowo ukaże się wyłącznie w wydaniu cyfrowym.

Wynika to z rozwoju sytuacji na rynku w związku z pandemią koronawirusa, ze znacznego ograniczenia liczby punktów dystrybucji prasy. To naturalne, że wielu Czytelników stara się za wszelką cenę ograniczyć swoją aktywność. Dla nas jednak, dla redakcji tygodnika „Do Rzeczy”, stanowi to poważne wyzwanie – tłumaczy red. nacz. tygodnika Paweł Lisicki i podkreśla: Wszystkich tych, dla których nasze pismo jest ważne, zachęcam tym razem do zakupu wydania w Internecie. Będzie to możliwe już od niedzieli 23 marca. Wszystko wskazuje na to, że kolejne wydanie ukaże się 30 marca już jednocześnie i w wersji cyfrowej, i papierowej.