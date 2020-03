Pacjent z objawami koronawirusa uciekł ze szpitala. Był poszukiwany listem gończym

Czarnecki dla DoRzeczy.pl: Pandemia niejedno ma imię…

„Biało-Czerwone” to barwy niezwyciężone || „Dżuma XXI” wieku albo „Hiszpanka po stu latach” – oba te określenia pasują do tego, co dzieje się z koronawirusem na Starym Kontynencie, choć przecież nie tylko w „rodzinnej Europie” – by użyć...