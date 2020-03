Prof. Bugaj: Koronawirus jak czarny łabędź, przykrył w Polsce wszystko

Jakie znaczenie dla naszej gospodarki ma trwająca właśnie epidemia koronawirusa?

Prof. Ryszard Bugaj: To typowy, klasyczny, czarny łabędź, który nadleciał i przykrył wszystko swoimi skrzydłami. Oczywiście jakie będą długofalowe skutki tej epidemii nie wiemy. Jeśli sytuacja wymknie się spod kontroli, epidemia potrwa bardzo długo, wtedy będzie mieć ona kolosalny wpływ i na naszą gospodarkę i na naszą politykę. Natomiast jeśli udałoby się ten stan przejść w miarę szybko, wówczas możemy nawet uniknąć znacznej recesji. W polityce nie unikniemy za to – niezależnie kto wygra wybory prezydenckie – ostrej polaryzacji. Ona jest nieunikniona i będzie mieć negatywne skutki.

A wybory prezydenckie odbędą się w terminie?

Nie wiem. Mam wątpliwości, czy powinny. Ja rozumiem, że mogą być pewne przeszkody prawne dla ich przesunięcia. Ale jest też szereg powodów, dla których powinny być przełożone. Choćby kwestia tego, że część obywateli może się bać iść na wybory. Po drugie – pytanie, co z ludźmi w kwarantannach. Oni zagłosować nie będą mogli, a przecież nie będzie to z ich woli. Po trzecie – kwestia komisji wyborczych. Trzeba tam zmobilizować kilkaset tysięcy ludzi. I ludzie ci będą musieli cały dzień spędzić w lokalu wyborczym, mieć kontakt z ludźmi głosującymi i innymi członkami komisji, potem liczyć głosy. Pytanie, czy będą chętni. Wreszcie – zakładając, że frekwencja wyniesie na przykład 40 procent – to jaki będzie mandat tak wybranego prezydenta? Owszem, na dziś zapewne wygrałby Andrzej Duda, bo w sytuacji walki z kryzysem wszyscy garną się do rządzących. Ale nastroje też łatwo mogą się odwrócić. Dlatego moim zdaniem wybory powinny być przełożone.

Wracając do skutków ekonomicznych – czy Tarcza Antykryzysowa jest konieczna? Czy rzeczywiście pomoże polskim firmom i pracownikom?

Pomoc na pewno jest konieczna, natomiast mam, co do rządowego pakietu mieszane odczucia. Na razie nie znamy konkretów, trzeba poczekać na konkretne projekty ustaw. Tym, co budzi wątpliwości jest samo odroczenie składki na ZUS, podczas gdy powinna być ona umorzona. Oczywiście będzie tu pewna konsekwencja w postaci niższej emerytury w przyszłości. Jednak doraźnie będzie to jakieś wsparcie dla tych, którzy na kryzysie ucierpią. W sytuacji nadzwyczajnej można zastanowić się też na ograniczeniu programu 500 Plus. Chodzi mi o wypłaty od pierwszego dziecka bez kryterium dochodowego. Są gospodarstwa domowe, gdzie na osobę przypada 4, czy 5 tysięcy złotych miesięcznie, a mimo to świadczenie jest wypłacane. Jego wstrzymanie w czasie kryzysu byłoby w tym wypadku jak najbardziej zrozumiałe. Natomiast, aby ocenić pakiet pomocowy musimy poznać konkretny kształt ustaw.