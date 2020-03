Stan epidemii w Polsce. Kolejne zmiany dot. galerii handlowych

Aktualizacja przepidów zawiera katalog branż dopuszczonych do prowadzenia działalności w obiektach handlowych powyżej 2000 m2. Sa to branże: spożywcza, kosmetyczna, z wyjątkiem produktów przeznaczonych do perfumowania lub upiększania, artykułów toaletowych i środków czystości, wyrobów medycznych i farmaceutycznych, artykułów remontowo-budowlanych, prasowa, artykułów dla zwierząt, paliw.

Jak poinformowało w komunikacie Ministerstwo Rozwoju, dodatkowo w galeriach mogą być świadczone usługi medyczne, bankowe, ubezpieczeniowe, pocztowe, pralnicze lub gastronomiczne, ale tylko w zakresie dowozu, bez usług 'na wynos' w samej galerii. Na terenie galerii z handlu wyłączone będą natomiast tzw. wyspy handlowe.

W efekcie - jak zaznaczono w komunikacie - w galeriach dopuszczona będzie nadal działalność podmiotów oferujących jedynie niezbędne w bieżącym okresie produkty i usługi.

Jak podkreślono, zmiany w zakresie handlu w galeriach, które doprecyzowują dotychczasowe przepisy, wychodzą naprzeciw postulatom zgłaszanym zarówno przez organizacje zrzeszające galerie handlowe, jak i organizacje przedsiębiorców z różnych branż, m.in. branży kosmetycznej i jubilerskiej.